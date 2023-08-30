АТОР: Пожар в Геленджике не затрагивает туристическую территорию

Пожар в Геленджике, который уже охватил 118 га, не затрагивает туристическую территорию. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР), от туристов не поступало запросов о переселении.

В МЧС по Краснодарскому краю также отмечали, что пожар не затронул жилой фонд. Пожарные и волонтеры смогли минимизировать последствия. За счет этого удалось избежать жертв среди населения и потери жилья граждан.

К тушению пожара в Геленджике направили два самолета-амфибии и два вертолета Ми-8 МЧС России с водосливными устройствами. С начала суток вертолеты сбросили на очаги пожара уже более 120 тонн воды.

Татьяна Ручкина

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