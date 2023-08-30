Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев прокомментировал пожар в Геленджике

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал мощный пожар в Геленджике. В своем Telegram-канале он сообщил, что по его поручению на месте координирует работу оперативного штаба вице-губернатор Сергей Власов.

«Всю ночь не прекращались работы по тушению лесного пожара в Геленджике. С рассветом вновь в воздух подняты два вертолета. Работает 450 спасателей, пожарных, сотрудников МЧС, привлекли 70 единиц техники»,— отметил Вениамин Кондратьев.

К 9:30 площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась уже до 118 га. Мэр Геленджика Алексей Богодистов прервал командировку в Москве и оперативно выехал в Геленджик.

Татьяна Ручкина

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