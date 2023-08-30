ГУМЧС Кубани: угрозы объектам инфраструктуры Геленджика из-за пожара нет

Угрозы объектам инфраструктуры из-за лесного пожара в Геленджике, которым на данный момент охвачено 118 га, нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Кубани Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал главы Кубани Вениамина Кондратьева

Пожар начался днем 29 августа, предположительно, из-за костра на территории дома одного из местных жителей, позднее он распространился на территорию Бобруковой Щели. Сначала площадь пожара составляла 1,5 га. К 22.00 вторника она достигла уже до 5 га, а к утру среды – 30 га. По последним данным Рослесхоза площадь пожара составляет 118 га.

В ликвидации задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два самолета Бе-200 и два вертолета МИ-8 МЧС России с водосливными устройствами. Тушение продолжается в сложных условиях при сильном ветре с порывами до 30 м/с и в местности со сложным рельефом.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram