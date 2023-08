Орбан: Венгрия сочтет поводом для войны атаку на маршруты получения газа из РФ

Венгрия и Сербия после подрыва трубопровода «Северный поток» предупредили, что посягательство на маршруты получения российского газа будет рассматриваться как повод для войны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, уточнив, что позиция стран была услышана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Эту тему он обсудил в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону. Господин Орбан не стал уточнять, кому было адресовано предупреждение, но отметил, что речь не идет о России. «Вместе с премьер-министром Сербии мы дали очень ясно понять, что если кто-то захочет сделать с южным коридором то же самое, что было сделано с северным, то мы будем считать это поводом для войны, террористической атакой и немедленно отреагируем», — пообещал венгерский премьер (цитата по «РИА Новости»).

Взрывы на «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Россия считает инциденты актами международного терроризма.

В марте 2023-го The New York Times со ссылкой на разведданные написала, что взрывы устроила проукраинская группировка. По данным The Times, частным спонсором мог быть гражданин Украины, который не связан с ее правительством и Владимиром Зеленским. В марте стало известно, что Дания, Германия и Швеция сотрудничают в расследовании взрывов.

Лаура Кеффер