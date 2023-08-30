Экс-советник президента США Болтон: Путин может оставить Украину без союзников

Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон считает, что если весеннее наступление Украины «не приведет к значительному прогрессу», то президент России Владимир Путин может предложить прекращение огня в течение следующих двух месяцев и немедленно начать переговоры. По мнению господина Болтона, посредником мог бы выступить Китай.

В статье для портала 19FortyFive экс-советник пишет, что «ключевым рычагом воздействия» господина Путина станет «относительная неудача» Украины в летнем наступлении. По мнению Джона Болтона, «в эпоху нехватки внимания политические лидеры в Берлине, Париже и даже в Вашингтоне будут испытывать огромное искушение согласиться на прекращение огня и вступить в переговоры». Он утверждает, что в Европе, «несмотря на внешнюю риторическую поддержку Украины, уровень военной и финансовой помощи был медленным, неохотным и недостаточным», и поэтому «многие захотят оставить конфликт позади».

В августе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украина никогда не согласится на переговоры с Владимиром Путиным, поскольку не доверяет ему. В качестве альтернативного варианта министр указал, что в переговорах для завершения российско-украинского конфликта может участвовать третья сторона. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что переговоры с господином Путиным станут фиаско стран Запада.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер