Мэр Геленджика прервал командировку и выехал из Москвы из-за пожара

Мэр Алексей Богодистов прервал командировку в Москве и выехал в Геленджик, где тушат мощный лесной пожар на Маркотхском хребте. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«С руководителями всех служб нахожусь в постоянном контакте. Пламя ушло к вершине горы. Ситуация с тушением сложная, но контролируемая»,— отметил Алексей Богодистов.

Пожар начался днем 29 августа, предположительно, из-за костра на территории дома одного из местных жителей. Сначала площадь пожара составляла 1,5 га. К 22 часам она достигла уже до 5 га. К утру она увеличилась в шесть раз. Тушение возгорания осложняет ветер, порывы которого достигают 30 м/с.

Власти Геленджика обратились к добровольцам с просьбой помочь в тушении лесного пожара. В 8 утра волонтеры собираются у заправки «Лукойл».

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram