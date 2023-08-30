В Болгарии арестован бывший бизнес-партнер Евгения Пригожина

Суд в Болгарии арестовал бизнесмена Василия Божкова, обвиняемого в около 20 преступлениях, среди которых руководство ОПГ, убийство и вымогательство, сообщает агентство Blitz. Господин Божков поддерживал связь с основателям ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, погибшим 23 августа, и имел с ним общий бизнес.

Бизнесмен был арестован 25 августа после возвращения из Дубаи, где жил последние три года. На заседании суда прокурор, среди прочего, обосновывал необходимость ареста тем, что господин Божков активно переписывался с Евгением Пригожиным по электронной почте.

Бизнесмены начали общаться более трех лет назад и поддерживали связь вплоть до смерти господина Пригожина. Как пишет Telegraph со ссылкой на материалы прокуратуры, у них был общий бизнес. Господин Божков также владел 51% акций игровой компании в Крыму.

«Эта информация, которую представил прокурор, не имеет никакого отношения к делу, которое сейчас находится на рассмотрении. Фактов и обстоятельств, позволяющих предположить какие-либо связи с иностранными лицами, у него нет»,— сказал адвокат Георгий Гатев (цитата по изданию Nova). Защита обещала обжаловать решение суда.

В 2021 году господин Божков попал под санкции США в связи с тем, что за взятки болгарским чиновникам пытался организовать канал российского влияния на должностных лиц.