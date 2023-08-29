Богомаз: считавшийся погибшим в результате обстрела Климово ребенок жив

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что информация о гибели ребенка в результате сегодняшнего обстрела поселка Климово не подтвердилась. После обстрела из реактивной системы залпового огня погибли два мирных жителя — мужчина 2003 года рождения и женщина 1994 года рождения. Также сообщалось о пяти пострадавших, среди которых есть дети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Как пишет Telegram-канал Baza, у десятилетней девочки, считавшейся погибшей, тяжелые травмы рук и ног. Ей оказывается медицинская помощь, по данным проекта, возможна ампутация ног.

В результате обстрела со стороны ВСУ повреждены здания школы, несколько административных зданий, жилые дома, нарушено энергоснабжение. Дорогу в Климово перекрыли спецтехникой, сообщило издание «Новости Брянска». Телеканал «РЕН ТВ» передает, что перекрыт только въезд.

Днем 29 августа администрация Климовского района призвала жителей пройти в укрытие из-за обстрелов. В результате обстрела, судя по опубликованным фотографиям, выбиты окна частных домовладений, обрушены стены и ограждения. Также повреждены линии электропередачи, в пожарной части обрушен потолок.

К вечеру Александр Богомаз сообщил, что в ответ на обстрелы Климово подразделения Минобороны «нанесли огневое поражение» по пунктам временной дислокации ВСУ в районе города Семеновка Черниговской области Украины.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян