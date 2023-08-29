Богомаз: поселок Климово обстрелян из РСЗО, среди погибших и пострадавших — дети

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что вооруженные силы Украины обстреляли поселок Климово из реактивной системы залпового огня (РСЗО). По его словам, есть погибшие. Их точное число пока не называется, но известно, что среди них один ребенок. Пострадали пять жителей, в том числе дети, добавил глава региона. Телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу губернатора сообщил, что погибли девочка 10 лет и один взрослый.

Поселок Климово расположен примерно в 10 км от российско-украинской границы. По данным на 2021 год, в поселке проживают 13 554 человека.

«Повреждены здания школы, несколько административных зданий, имеются разрушения жилых домов. Нарушено энергоснабжение»,— написал господин Богомаз в своем Telegram-канале. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, на месте работают экстренные службы.

В 15:47 глава администрации Климовского района Александр Исаев в Telegram-канале призвал жителей пройти в укрытие. Министерство обороны России позднее сообщило, что около 16:00 силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью. Mash и Telegram-канал Baza пишут, что снаряды также попали в здание МЧС.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян