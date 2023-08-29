Жителей района Брянской области призвали спуститься в укрытия из-за обстрелов

Климовский район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины. В результате пострадали пять человек, есть погибшие, включая ребенка. Районная администрация призвала всех местных жителей в срочном порядке спуститься в укрытия. Министерство обороны сообщило, что около 16:00 силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью. В каком районе он был сбит, не уточняется.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Климово из РСЗО. «Повреждены здания школы, несколько административных зданий, имеются разрушения жилых домов. Нарушено энергоснабжение»,— написал губернатор. Число погибших он не назвал.

В Климовском районе звучит сирена. Глава администрации района Александр Исаев в своем Telegram-канале трижды призвал жителей пройти в укрытие. Первое сообщение появилось в 15:47.

Климовский район расположен в юго-западной части Брянской области и граничит с Черниговской и Сумской областями Украины. По данным на 2021 год, в муниципалитете проживают больше 25 тыс. человек.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян