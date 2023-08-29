Украина сообщила о возвращении 84 тел погибших военных

Уполномоченный по вопросу пропавших без вести Украины Олег Котенко сообщил, что в страну вернули тела 84 погибших военнослужащих. В Минреинтеграции Украины уточнили, что тела передадут родным погибших. Российская сторона пока не комментировала информацию.

«Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 84 защитника. Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции»,— написал господин Котенко в Telegram.

По словам украинского омбудсмена, возвращение тел состоялось при содействии Минреинтеграции Украины и в сотрудничестве с Объединенным центром освобождения заложников СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

В последний раз Украина и Россия сообщали о возвращении тел погибших военных 4 августа. Тогда, по словам Олега Котенко, Украина получила 44 тела погибших. Депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев говорил, что Россия получила 160 тел погибших.

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