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Коммерсантъ FM
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Выручка Segezha Group во втором квартале снизилась на 24%

Выручка лесопромышленного холдинга Segezha Group (подконтролен АФК «Система») по итогам второго квартала снизилась на 24% год к году, до 21,1 млрд руб. По сравнению с первым кварталом она выросла на 13%.

OIBDA компании за отчетный период снизилась в 2 раза, с 5,9 млрд руб. до 2,9 млрд руб. По сравнению с первым кварталом она показала рост в 2,7 раза.

Положительную динамику квартал к кварталу в Segezha Group объяснили увеличением объемов реализации готовой продукции. «Положительный эффект также оказало ослабление рубля к основным иностранным валютам»,— сказано в пресс-релизе.

Чистый убыток в сравнении с январем-мартом вырос на 3%, до 3,9 млрд руб. Годом ранее за второй квартал компания получила 19,8 млрд руб. чистой прибыли.

В июне участники российского лесопромышленного сектора пожаловались вице-премьеру Виктории Абрамченко на то, что обещанные после февральского совещания у президента РФ Владимира Путина меры поддержки так и не заработали. Речь идет о предоставлении отсрочки по плате за аренду лесных участков, увеличении транспортной субсидии для экспорта и улучшении ситуации с логистикой.

Подробности — в материале «Ъ» «Лесопроблемный комплекс».

Лаура Кеффер

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