ЦБ на сайте поменял местами курсы валют — первым теперь стоит юань

Центробанк (ЦБ) на сайте поставил на первое место курс китайского юаня вместо доллара. По данным Frank Media, регулятор сменил порядок валют вчера, 28 августа. С чем это связано, неизвестно. В ЦБ пока никак не комментировали изменения.

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Помощник президента РФ Максим Орешкин называл Китай ключевым российским партнером, который обошел Евросоюз по объему торговли с РФ. Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что 70% трансграничных расчетов между двумя странами проводится в рублях и юанях. Сейчас китайская валюта на Мосбирже торгуется на уровне 13 руб.

Лаура Кеффер