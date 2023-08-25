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Коммерсантъ FM
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Dropbox ограничила безлимитный тариф хранения данных

Облачное хранилище Dropbox ввело ограничение на безлимитный корпоративный тариф Dropbox Advanced — с 1 ноября пользователи смогут хранить не более 15 ТБ данных на трех пользователей. В компании это сделали из-за злоупотреблений, в результате которых на некоторых аккаунтах было занято свыше 35 ТБ облачного пространства.

В Dropbox считают, что безлимитные тарифы часто используются для майнинга криптовалюты или перепродажи третьим лицам, также ими могут пользоваться некорпоративные клиенты в личных целях. При нынешней цене $24 за лицензию Dropbox работает себе в убыток — обслуживание хранилищ с 35 ТБ данных обходится компании в $805 в месяц.

Клиенты, у которых занято менее 35 ТБ на одну лицензию, могут и дальше пользоваться сервисом и даже получат дополнительные 5 ТБ. Те, кто превысил лимит 35 ТБ, должны будут дать объяснения, после чего им выдадут дополнительный объем на 5 ТБ. Также сервис разрешил скачивать в день объем данных до 20 ГБ и 100 тыс. файлов.

Евгений Федуненко

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