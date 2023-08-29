Hurriyet: новую формулу зерновой сделки Эрдоган и Путин могут обсудить в Сочи

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут обсудить на переговорах в Сочи новую формулу зерновой сделки, которую выработает Турция после контактов со всеми участниками соглашения. Об этом пишет газета Hurriyet со ссылкой на источники.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
По информации издания, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который ранее встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, «применит тот же метод и в России, то есть прислушается к мнению российских властей». После этого глава МИД Турции проведет переговоры с ООН. Выработанную по итогам контактов формулу зерновой сделки, по словам собеседников Hurriyet, господа Эрдоган и Путин могут обсудить на встрече в Сочи.
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о личной встрече по телефону 2 августа. 24 августа ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что господин Эрдоган намерен провести встречу с российским коллегой в Сочи 4 сентября. Аналогичную дату называли источники Haberturk. В Кремле 25 августа заявили, что встреча президентов пройдет в ближайшее время. Однако дату не уточнили. По данным Bloomberg, встреча президентов может пройти 8 сентября.
С 18 июля Россия прекратила участие в зерновой сделке, которая предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю. Турция и ООН пытаются уговорить Россию вернуться к реализации соглашения. Однако российская сторона настаивает, что возвращение к сделке станет возможным только после выполнения Западом всех российских условий. В частности, снятия ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.
Подробнее о содействии Анкары возобновлению зерновой сделки — в материале «Ъ» «Турция зовет всех к столу».