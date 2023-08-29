Hurriyet: новую формулу зерновой сделки Эрдоган и Путин могут обсудить в Сочи

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут обсудить на переговорах в Сочи новую формулу зерновой сделки, которую выработает Турция после контактов со всеми участниками соглашения. Об этом пишет газета Hurriyet со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По информации издания, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который ранее встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, «применит тот же метод и в России, то есть прислушается к мнению российских властей». После этого глава МИД Турции проведет переговоры с ООН. Выработанную по итогам контактов формулу зерновой сделки, по словам собеседников Hurriyet, господа Эрдоган и Путин могут обсудить на встрече в Сочи.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о личной встрече по телефону 2 августа. 24 августа ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что господин Эрдоган намерен провести встречу с российским коллегой в Сочи 4 сентября. Аналогичную дату называли источники Haberturk. В Кремле 25 августа заявили, что встреча президентов пройдет в ближайшее время. Однако дату не уточнили. По данным Bloomberg, встреча президентов может пройти 8 сентября.

С 18 июля Россия прекратила участие в зерновой сделке, которая предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю. Турция и ООН пытаются уговорить Россию вернуться к реализации соглашения. Однако российская сторона настаивает, что возвращение к сделке станет возможным только после выполнения Западом всех российских условий. В частности, снятия ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

Подробнее о содействии Анкары возобновлению зерновой сделки — в материале «Ъ» «Турция зовет всех к столу».