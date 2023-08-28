Суд арестовал еще троих фигурантов дела об отравлении шаурмой в Москве

Савеловский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста для оставшихся трех фигурантов дела о массовом отравлении шаурмой в «Бистро-24» на улице Софьи Ковалевской на севере Москвы. По последним данным, в кафе быстрого питания отравились более 40 человек.

Суд постановил заключить под стражу заместителя директора кафе Максудова, а также двух сотрудниц кафе — Ашурову и Куклину — до 25 октября. Пресс-служба суда сообщила, что защита Максудова просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сегодня, 28 августа, столичная прокуратура сообщала о задержании генерального директора частной организации-поставщика и его заместителя, а также закупщика замороженной курицы, которая использовалась при приготовлении шаурмы. Их имена не раскрывались.

27 августа были арестованы два фигуранта дела — Акопов и Кахраманов. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц). Если их признают виновными, им грозит до шести лет лишения свободы.

25 августа Роспотребнадзор обнаружил «грубейшие нарушения» в работе кафе. В частности, в кафе было недостаточно холодильников, а для приготовления еды использовали сырье неизвестного производителя без маркировки на упаковке. При проверке в кафе изъяли 180 кг продукции. Кроме того, оказалось, что сотрудники кафе работали без медицинских книжек и не проходили медосмотр.