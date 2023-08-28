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Коммерсантъ FM
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По делу о массовом отравлении шаурмой в Москве задержаны еще три человека

По уголовному делу о массовом отравлении в «Бистро-24» на улице Софьи Ковалевской на севере Москвы задержаны еще три человека. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. По данным следствия, после покупки шаурмы и курицы-гриль в «Бистро-24» отравились как минимум 35 человек.

Как сообщила столичная прокуратура, были задержаны генеральный директор частной организации-поставщика и его заместитель, а также закупщик замороженной курицы, которая использовалась при приготовлении шаурмы. Уточняется, что закупщиком и доставщиком мясной продукции, а также лаваша работал мужчина 1981 года рождения без официального оформления.

«Директор частной организации и его заместитель создали на территории производства условия для изготовления продукции ненадлежащего качества. Доставщик не проверял продукцию на качество, осуществлял поставку мясной продукции без маркировок, сведений о сроках годности, ветеринарных свидетельств. То есть оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, о чем владельцу кафе было достоверно известно»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Накануне, 27 августа, Савеловский райсуд Москвы арестовал двух фигурантов дела об отравлении в «Бистро-24» на улице Софьи Ковалевской. Они проходят подозреваемыми по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Если их признают виновными, им грозит до шести лет лишения свободы.

Милена Костерева

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