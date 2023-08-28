В Петербурге за стрельбу в лесопарке задержали бывшего бойца ЧВК «Вагнер»

Полиция Санкт-Петербурга задержала вагнеровца Юрия Новикова за стрельбу в Ржевском лесопарке в Красногвардейском районе города. 27 августа около шести часов вечера в дежурную часть поступило обращение от очевидцев стрельбы, сообщает «Фонтанка».

Вскоре на место выехал наряд. По информации 47news, при задержании у Юрия Новикова нашли автомат Калашникова, два магазина с автоматными патронами и пистолет Retay с десятками патронов. Также источник сообщает, что пистолет определили как охолощенный, а автомат был направлен на экспертизу.

Ранее задержанный уже был судим за убийство человека в 2016 году. После приговора о лишении свободы на 15 лет он отбывал наказание в лагере Карелии. После начала специальной военной операции вступил в ЧВК «Вагнер». Летом 2022 года вернулся и был помилован со снятием судимости.

В отношении стрелявшего составили протокол о мелком хулиганстве. Как объяснил сам Юрий Новиков, стрельба в Ржевском лесопарке была в память о Евгении Пригожине. По словам задержанного, он не смог пережить потрясение от гибели основателя ЧВК «Вагнер» и таким образом решил высказать свое уважение к бизнесмену.

Как ранее сообщал «Ъ-СПб», СКР заявил, что личности петербургского бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и командира ЧВК Дмитрия Уткина установлены среди погибших в авиакатастрофе в Тверской области.

Подробнее об авиакатастрофе — в материале «Ъ» «''Вагнер'' потерпел небоевое поражение».

Елизавета Цветкова, Санкт-Петербург