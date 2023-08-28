Много стрельбы не по делу

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи отменил приговор Ростовского областного суда по резонансному уголовному делу о перестрелке в Орловском районе в 2019 году. Тогда представители двух местных семей встретились на пастбище в хуторе Чернозубов, чтобы решить вопрос о разделе земли для выпаса скота. Спор закончился перестрелкой, в которой погибли пятеро участников конфликта. Представших перед судом восьмерых обвиняемых в убийствах суд оправдал на основании вердикта присяжных. Прокуратура не согласилась с решением и обжаловала его, теперь дело будет рассмотрено заново.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из участников перестрелки в Орловском районе фермер Василий Дакишвили

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС Один из участников перестрелки в Орловском районе фермер Василий Дакишвили

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Ростовский областной суд заново рассмотрит уголовное дело о перестрелке в Орловском районе, произошедшей в 2019 году. На скамью подсудимых сядут Заури Дакишвили, Гиоргий Дакишвили, Василий Дакишвили, Мераби Мамаев, Сулим Мусаев и Рашид Ибрагимов. Также обвиняемыми по делу проходят погибшие Зураб Дакишвили и Эдгар Акобян (дела в отношении них могли быть прекращены в связи со смертью обвиняемых, однако родственники мужчин отказались считать их виновными и решили добиваться оправдания погибших в суде).

В зависимости от роли они обвиняются в убийстве двух и более лиц, совершенном группой по предварительному сговору (п.п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на аналогичное преступление (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в умышленном причинении среднего и легкого вреда здоровью (п.п. «г», «з» ч. 2 ст. 112 и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено после перестрелки, произошедшей днем 22 октября 2019 года в районе хутора Чернозубов Орловского района. Тогда две семьи фермеров, Дакишвили и Бациевых, поспорили из-за участка для выпаса скота.

В вооруженном конфликте участвовали не менее 13 человек, погибли пятеро мужчин из разных семей.

Перестрелке предшествовал многолетний спор между семьями за земли. Дакишвили, Бациевы и сельхозкооператива «Новоселовский» неоднократно вели тяжбы в Орловском районном суде, информация об этом содержится в картотеке суда.

Изначально колхоз находился под влиянием Бациевых, рассказывал юрист кооператива Роман Кильбау. После смерти лояльного им председателя в 2014 году хозяйство возглавил Василий Дакишвили. С тех пор Бациевы пытались вернуть контроль над предприятием.

После перестрелки трое обвиняемых были задержаны по горячим следам. В том числе предполагаемый организатор встречи, генеральный директор сельхозкооператива «Новоселовский» Василий Дакишвили, а также Салим Мусаев и Рашид Ибрагимов.

Остальные фигуранты пытались скрыться, в частности сбежать на территорию Украины. Однако им это не удалось, и впоследствии все подозреваемые были задержаны. По данным региональных СМИ, все они участвовали в конфликте на стороне Дакишвили.

Потерпевшими были признаны трое погибших в перестрелке, при этом один из них перед смертью успел застрелить двоих.

Приговор по делу был вынесен в мае 2023 года. «На основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей в отношении указанных лиц судом постановлен оправдательный приговор в связи с их непричастностью к совершению преступлений»,— сообщала пресс-служба облсуда. Мужчины были освобождены из-под стражи в зале суда.

Однако с решением не согласилась сторона обвинения. Гособвинитель направил апелляционное представление в Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи. При рассмотрении материалов дела суд установил, что первая инстанция при вынесении приговора существенно нарушила уголовно-процессуальный закон. Приговор был отменен, дело направлено на новое судебное разбирательство в Ростовский областной суд.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону