После нападения собак на ребенка в Махачкале возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по Советскому району Махачкалы управления СКР по Дагестану возбуждено уголовное дело по факту нападения стаи бродячих собак на восьмилетнего ребенка. Ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами муниципального предприятия квалифицировано как халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

По версии следствия, сотрудники муниципального унитарного предприятия «Питомец» не организовали должным образом работу по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных на территории города. В результате стая бродячих собак напала на ребенка, причинив ему телесные повреждения.

Как сообщал «Ъ», видео нападения на мальчика было опубликовано накануне, 27 августа. На кадрах видно, что преследовавшие мальчика собаки отошли от него, когда он зашел в воду. К этому моменту к месту происшествия подошли взрослые.

Сегодня утром, 28 августа, мэрия Махачкалы сообщила, что на место, зафиксированное на видео, выехали специалисты «Питомца» для отлова собак.

«По первичной информации, ребенок сейчас находится в многопрофильной больнице, зафиксированы один укус, ссадины и царапины»,— говорилось в сообщении. Мэрия также уточнила, что, по данным, полученным от сотрудников «Питомца», на территории, прилегающей к озеру Ак-Гёль (находится в километре от берега моря, зафиксированного на видео), «волонтеры организовали локацию временной передержки собак, от жителей поступают обращения, на место ежедневно выезжает бригада для отлова».

О поправках Госдумы к закону об ответственном обращении с животными читайте в материале «Ъ» «Депутаты сделали финт хвостом».

Юлия Рыбина, Махачкала