Прокуратура проводит проверку из-за нападения собак на ребенка в Махачкале

Прокуратура Махачкалы организовала проверку после публикации в соцсетях видео нападения собак на ребенка. Мальчик спасся, зайдя в морскую воду в микрорайоне Редукторный.

Прокуратура даст оценку действиям местных властей и специализированных организаций «на предмет соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными», говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Видео нападения на ребенка было опубликовано накануне, 27 августа. На кадрах видно, что собаки отошли от мальчика, когда он зашел в воду. К этому моменту к месту происшествия подошли взрослые.

Леонид Уварчев