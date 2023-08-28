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Коммерсантъ FM
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Прокуратура проводит проверку из-за нападения собак на ребенка в Махачкале

Прокуратура Махачкалы организовала проверку после публикации в соцсетях видео нападения собак на ребенка. Мальчик спасся, зайдя в морскую воду в микрорайоне Редукторный.

Прокуратура даст оценку действиям местных властей и специализированных организаций «на предмет соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными», говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Видео нападения на ребенка было опубликовано накануне, 27 августа. На кадрах видно, что собаки отошли от мальчика, когда он зашел в воду. К этому моменту к месту происшествия подошли взрослые.

Леонид Уварчев

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