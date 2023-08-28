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Коммерсантъ FM
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МВД Турции отрицает приостановку выдачи гражданства в обмен на инвестиции

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая в интервью телеканалу «Аль-Джазира» опроверг информацию о приостановке программы выдачи турецкого гражданства в обмен на инвестиции. По его словам, иностранцы, приобретая недвижимость для резидентства, все так же получают гражданство в течение двух-трех месяцев.

«Что касается предоставления гражданства инвесторам, процедуры остаются такими же, как мы объявили ранее, и без задержек. Процесс идет так, как и должно быть»,— заявил Али Ерликая. Его слова приводит издание Birgun.

22 июля газета Hurriyet писала, что в Турции могут усложнить процесс получения гражданства, в частности для лиц, ищущих убежища. Издание назвало таких иностранцев одним из важнейших аспектов визовой проблемы.

Участие в инвестиционной программе Турции — самый быстрый способ получить гражданство в этой стране. Программа предусматривает получение гражданства в обмен на покупку недвижимости, паев в инвестиционном фонде, гособлигаций, а также в обмен на инвестиции в бизнес и депозит в турецком банке. Минимальная сумма инвестиций — $400 тыс.

По данным Турецкого института статистики (Turkstat) за июнь 2023 года, начиная с ноября 2022 года россияне остаются неизменными лидерами по числу приобретенных объектов недвижимости в Турции. В 2022 году россияне заняли первое место по численности иммигрантов (25%), второе и третье места заняли граждане Украины (8,1%) и Ирана (6,5%). В мае российские граждане приобрели 991 объект жилой недвижимости.

Полина Мотызлевская

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