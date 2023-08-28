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Коммерсантъ FM
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Макрон увидел в расширении БРИКС попытку установить новый миропорядок

Президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что сейчас некоторые страны пытаются пересмотреть сложившийся мировой порядок. Он привел в пример заявления о расширении БРИКС. В этом господин Макрон увидел угрозу для ослабления позиций стран Европы.

По словам господина Макрона, все больше стран оспаривают роль Совета Безопасности ООН и Международного валютного фонда, Всемирного банка и других международных структур.

«Все больше и больше стран считают, что у этих структур нет легитимности для навязывания им тех или иных правил, они были созданы в том мире, где этих стран не было, и что они не соответствуют геополитическим, демографическим и военным реалиям»,— сказал господин Макрон на ежегодной конференции послов республики (цитата по ТАСС).

«Это выливается в то, что мы видели в последние дни с попытками расширения БРИКС. Это свидетельствует о желании установить альтернативный порядок, призванный заменить собой то, что мы называем мировым порядком, который сегодня расценивается как слишком западный»,— сказал он.

Господин Макрон отметил, что в ситуации, когда речь идет о создании нового миропорядка важно не допускать «фрагментации мира».

24 августа на 15-м саммите БРИКС в объединение были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. С 1 января 2024 года названные страны станут официальными участниками БРИКС. 13 июня газета L`Opinion писала, что господин Макрон просил президента ЮАР Сирила Рамафосу предоставить ему возможность участвовать в саммите. 7 июля МИД ЮАР сообщил, что Эмманюэль Макрон не был приглашен на саммит.

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