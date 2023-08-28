Песков: договоренностей о возобновлении зерновой сделки нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры о вариантах возобновления зерновой сделки продолжаются. Однако, по его словам, субстантивных договоренностей о возможных перспективах трехсторонней зерновой сделки с участием России, Турции и Катара в настоящий момент нет.

В ходе пресс-колла журналисты спросили Дмитрия Пескова, может ли на предстоящей встрече Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана обсуждаться продолжение зерновой сделки с участием Катара. «Различные варианты взаимодействия с участием Катара — в настоящий момент каких-либо субстантивных договоренностей на этот счет нет. Но, безусловно, в разных форматах различные дискуссии продолжаются»,— ответил он.

Пресс-секретарь президента России в очередной раз подчеркнул, что перспективы возобновления продовольственного соглашения зависят от предметного выполнения российской части договоренности. Комментируя проход второго украинского судна из порта Одессы в сторону Варны по организованному Украиной зерновому коридору, он сказал: «Это не имеет отношения к перспективам возобновления зерновой сделки. Перспективы возобновления зерновой сделки непосредственно зависят от предметного выполнения — не на словах, а на действиях — тех обещаний и обязательств, которые были перед российской стороной».

Россия вышла из зерновой сделки с 18 июля из-за невыполнения ее условий. Уговорить Россию вернуться к выполнению соглашения пытается Турция и ООН. В то же время российская сторона настаивает, что возвращение к сделке станет возможным только после выполнения Западом всех российских условий.

19 июля после приостановки зерновой сделки Минобороны России сообщило, что с 20 июля все суда, идущие через Черное море в украинские порты, могут признаваться военными целями. Украинская сторона поступила аналогично, а также решила создать временный морской маршрут для транспортировки зерна. Первое судно из порта Одессы по объявленному Украиной временному коридору вышло 16 августа, второе — 26 августа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Турция зовет всех к столу».

Милена Костерева