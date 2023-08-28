После шестого тура Российской премьер-лиги турнирную таблицу по-прежнему возглавляет «Краснодар», который пока не потерпел ни одного поражения. При этом «Зенит» уже находится на второй позиции. Из московских клубов в этот уикенд победу одержал только «Локомотив». Команда Михаила Галактионова обыграла на выезде Сочи с минимальным счетом (1:0). За развитием событий на футбольных полях страны следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Неожиданностей в шестом туре было множество. ЦСКА не смог обыграть «Оренбург» — 1:1. «Спартак» дома не справился с Ахматом — 0:0. Это, кстати, была первая игра красно-белых, где они не пропустили, и первая, где не смогли забить. Лидер РПЛ «Краснодар» разошелся миром в Воренже с «Факелом» (0:0).

«Динамо» не смогло дожать «Рубин» в Казани. Здесь результативнее (2:2), но от этого поклонникам бело-голубых не легче, ведь играла команда Марцела Лички очень круто. Уступая 0:1 динамовцы забили два мяча, но пропустили на последних секундах. Если кто не видел, посмотрите гол Дмитрия Скопинцева, который он исполнил на 74 минуте. Даже если не следите за футболом, получите удовольствие. Но в итоге в шестом туре аж четыре встречи из восьми завершились вничью, причем основные события проходили во вторых таймах. Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов объяснил почему:

«Сейчас уже практически все команды вышли на свой функциональный уровень, то есть физически хороший. Поэтому в первом тайме очень много борьбы. Потом уже игроки немного устают, плюс накладываются кубковые игры, идет ротация, поэтому, конечно, во вторых таймах больше голов, чем в первых».

Но пока клубы, которые, как нам казалось, будут только добавлять, теряли очки, «Зенит» буквально вынес неуступчивый «Урал» (4:0). Кто-то говорил, что это лучший футбол «Зенита» в нынешнем сезоне. После этого успеха коэффициенты в букмекерских компаниях на победу команды Сергея Семака в чемпионате вернулись на привычно низкие уровни.

Похоже, «Зенит», несмотря на все надежды болельщиков других клубов, пошел на шестое чемпионство подряд. Футбольный менеджер Юрий Белоус считает, что это вполне реальное развитие событий:

«По составу и по сыгранности, наверное, "Зенит" — команда номер один. На длинной дистанции она пойдет в погоню за шестым чемпионством».

Их всех московские команд в рамках шестого тура победу одержал только «Локомотив». Здесь перед игрой в Сочи произошло неожиданное событие. Комментатор Роман Нагучев решил не называть фамилию Артема Дзюбы во время репортажа. На прошлой неделе форвард «Локомотива» оскорбил комментатора «Матч ТВ» Михаила Московского, и таким образом Нагучев хотел выразить свое отношение к поведению футболиста. Даже представляя состав «Локомотива», комментатор говорил о Дзюбе так:

«Седьмой номер — нападающий, который блестяще сыграл на чемпионате мира 2018 года и в прошлом сезоне забил восемь мячей».

Но игра не позволила довести задуманное до конца. Дзюба провел классный матч и сделал результативную передачу. Гол, забитый поле этого паса, решил исход встречи. Тут не назвать звучную фамилию было нельзя, и комментатор сдался.

Но даже после этой победы над южанами со счетом 1:0 «Локомотив» занимает лишь восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Достаточно серьезные изменения в этой «табели о рангах» могут произойти уже через неделю после седьмого тура. Там болельщиков ждет сразу несколько встреч, которые без внимания не останутся: это «Краснодар»—«Спартак» и ЦСКА—«Зенит». Если действующий чемпион продолжит разбираться с конкурентами, то с интригой и в этом сезоне РПЛ вновь могут быть сложности.

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