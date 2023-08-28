На строительство свердловских социальных объектов выделили более 570 млн рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дополнительно направил 572,8 млн руб. на строительство социальных объектов. Как сообщили в областном департаменте информационной политики, средства будут направлены Екатеринбургу, Ирбиту и Верхотурью.

По данным правительства, 498,3 млн руб. направлены на строительство транспортной инфраструктуры Екатеринбурга, Ирбита и Верхотурья. В Екатеринбурге на эти средства будут проводиться строительные работы на улице Амундсена на участке от проспекта Академика Сахарова до ЕКАД в Академическом районе. До конца года власти планируют ввести в эксплуатацию участки ул. Рябинина и Вавилова — от ул. Академика Парина до ул.

Ирбиту на строительство детского сада на 270 мест выделено 62,7 млн руб. Сейчас заканчивается строительство первого этажа здания. На возведение стадиона «Олимп» в Верхотурье выделено 17,8 млн руб. На территории будут зона воркаута, футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, комментаторская, трибуны, табло, беговые дорожки. Завершить работы планируется осенью текущего года.

Напомним, на ремонт и строительство дорог в четырех муниципалитетах региона выделили дополнительные 141,7 млн руб. Также на завершение благоустройства общественных территорий Карпинска и Верхотурья из свердловского бюджета выделили 26,4 млн руб. Кроме того, Свердловская область направит150 млн руб. на восстановление дорог в Макеевке (Донецкая Народная Республика).

Полина Хабарова

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