Свердловская область выделит 150 млн рублей на ремонт дорог в Макеевке в ДНР

Свердловская область выделит 150 млн руб. на восстановление дорог в Макеевке (Донецкая Народная Республика). Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта региона. Средства пойдут на ремонт около 38 тыс. кв. м дорожного покрытия.

Сейчас готовится список объектов, которые будут восстанавливать. В Минтрансе ДНР отметили, что новые дороги позволят связать районы Макеевки и «повысят востребованность отремонтированных ранее объектов».

Напомним, в июне 2022 года было подписано соглашения о сотрудничестве между администрацией Макеевки и правительством Свердловской области. Его подписали Евгений Куйвашев и глава Макеевки Владислав Ключаров во время поездки главы Свердловской области в ДНР. Тогда Урал пообещал оказать помощь с проведением дорожных ремонтов и в подготовке к учебному году. В этом году при поддержке Свердловской области в городе уже отремонтировали 84,5 тыс. кв. м дорог.

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