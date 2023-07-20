На завершение благоустройства общественных территорий Карпинска и Верхотурья из свердловского бюджета выделили 26,4 млн рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил Карпинску и Верхотурью свыше 26,4 млн руб. на завершение благоустройства по программе нацпроекта «Жилье и городская среда» , сообщили в областном департаменте информационной политики. Все работы должны быть завершены до 1 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центральная площадь Верхотурья

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Центральная площадь Верхотурья

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Карпинск получит 18,4 млн руб. на реконструкцию парка Угольщиков и площади имени Вахрушева. Реконструкция территории ведется с 2020 года. В текущем году на благоустройство выделено свыше 30,3 млн руб., в том числе более 300 тыс. руб. — из муниципального бюджета. Объект в течение нескольких лет выигрывал в онлайн-голосовании в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Общая площадь благоустройства — 25 тыс. кв. м.

В Карпинске наладят сеть уличного освящения протяженностью более 5 км, обустроят пешеходные зоны и тропы здоровья, установят скамейки и игровые комплексы. В городе появится игровая площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Верхотурье получит 8 млн руб. на благоустройство территории у Дома культуры. Она объединяет исторические части города: Свято-Николаевский мужской монастырь, Свято-Троицкий собор, Воскресенскую церковь, Подвесной пешеходный мост через Туру, а также служит единой композицией центральной части города. В сквере появятся площадки для отдыха, пешеходные и спортивные зоны, скейтпарк и детские игровые площадки. Планируется монтаж системы наружного освещения и замена лестницы, ведущей к воде.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2017 года. В 2022 году Свердловская область стала первой в России по количеству проголосовавших через «Госуслуги» и вошла в число лидеров по качеству городской среды. С 2021 года число благоустроенных городов региона увеличилось на 20%.

Ева Коршунова