Свердловский власти выделили почти 142 млн рублей на ремонт и строительство дорог

В Свердловской области на ремонт и строительство дорог в четырех муниципалитетов выполнили дополнительные 141,7 млн руб. Решение принял губернатор Евгений Куйвашев. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Богданович дополнительно получит 63 млн руб. На эти средства проведут капитальный ремонт моста через реку Кунару на ул. Степана Разина. Мост был построен в 1974 году и уже несколько лет требовал ремонта. По итогам будут обновлены пролеты, опоры, конструкции конусов и откосы насыпей, подпорные стенки и лестничные сходы.

Нижнему Тагилу на ремонт Исинского тракта выделили еще 25,3 млн руб. Работы участка длинной 9 км начались еще в прошлом году. По итогу будет заменен асфальт, построены обочины, съезды и тротуары. Белоярский городской округ получит 23,4 млн руб., а Пелым — 30 млн руб.

Всего на дорожные работы в Свердловской области с начала года выделено 1,9 млрд руб.

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