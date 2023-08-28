Пожар в Красногорске локализован на площади 900 кв. м

Пожар в многоэтажном жилом доме в подмосковном Красногорске локализован на площади 900 кв. м, сообщили в МЧС. Информации о пострадавших нет.

Из здания по адресу ул. Пионерская, 1 эвакуировали 30 человек, среди них пять детей.

Как рассказал «Ъ» начальник отдела гражданской обороны Красногорска Сергей Петров, пожар произошел в одной из квартир на четвертом этаже, затем перекинулся на кровлю. На месте работали 10 единиц техники, 3 лестницы, было задействовано порядка 30 человек. Для эвакуированных жителей готовится готовится пункт временного размещения в школе №8.

Лаура Кеффер