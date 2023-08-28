Economist: Украина часто получает разведданные от Запада для атак БПЛА по России

Около 35-40% украинских дронов, запущенных по территории России, долетает до цели. Об этом пишет The Economist cо ссылкой на источник, знакомый с разработкой украинского беспилотника «Морок». Операторы дронов часто получают разведданные от западных партнеров, пишет издание.

Как пишет The Economist, разведданные включают в себя информацию о радарах, комплексах радиоэлектронной борьбы и средствах противовоздушной обороны. Источник The Economist, близкий к главнокомандующему вооруженных сил Украины, отмечает, что первоначально преимущество в тактических беспилотниках составляло три к одному в пользу украинских сил. Сейчас возможности сторон, пишет издание, примерно равны.

Неназванные украинские военные сообщили изданию, что усиление атак БПЛА по территории России объясняется не только оказанием психологического воздействия. По их словам, подобные атаки — часть контрнаступления. Большинство используемых беспилотников произведено на Украине.

Рано утром 28 августа в Люберцах средства ПВО сбили летевший в сторону Москвы беспилотник. Минувшей ночью также сообщалось о двух сбитых беспилотниках в Брянской области. Атаки БПЛА по регионам России усилились в последние несколько недель. The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщала, что возможная стратегическая цель таких атак — укрепление морального духа населения и войск Украины.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».