Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Производители оружия переносят азиатские штаб-квартиры в Японию

Крупнейшие мировые производители вооружения переносят азиатские штаб-квартиры в Японию, сообщила Nikkei Asia. Издание отмечает, что это происходит на фоне увеличения оборонных расходов до 2% ВВП к 2027 году.

К концу 2023 года представительство из Малайзии в Японию перенесет британская BAE Systems. Подразделение будет выполнять контроль за деятельностью компании в Азии. Ожидается более плотное сотрудничество с японской Mitsubishi Heavy Industries, которая сотрудничает с итальянской компанией в разработке истребителя.

Американская Lockheed Martin уже перенесла региональную штаб-квартиру из Сингапура в Японию. Решение было принято на фоне роста напряженности в Северо-Восточной Азии. Lockheed Martin поставляет Японии комплексы ПРО Patriot PAC-3 и самолеты F-35. Штаб-квартира будет отвечать также за деятельность корпорации в Южной Корее, на Тайване и других рынках.

Американская L3Harris Technologies ведет переговоры с Минобороны Японии по ряду направлений. В стране зарегистрирована ее дочерняя структура. Французская Thales намерена увеличить число сотрудников в Японии. Компания вместе с Mitsubishi разрабатывает миноискатели.

Как пишет Nikkei Asia, существует риск, что приход иностранных игроков подорвет позиции японских компаний, которые с трудом сохраняют рентабельность.

О планах Токио по увеличению оборонного бюджета — в материале «Ъ» «Япония обойдется без НАТО».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...