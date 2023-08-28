Производители оружия переносят азиатские штаб-квартиры в Японию

Крупнейшие мировые производители вооружения переносят азиатские штаб-квартиры в Японию, сообщила Nikkei Asia. Издание отмечает, что это происходит на фоне увеличения оборонных расходов до 2% ВВП к 2027 году.

К концу 2023 года представительство из Малайзии в Японию перенесет британская BAE Systems. Подразделение будет выполнять контроль за деятельностью компании в Азии. Ожидается более плотное сотрудничество с японской Mitsubishi Heavy Industries, которая сотрудничает с итальянской компанией в разработке истребителя.

Американская Lockheed Martin уже перенесла региональную штаб-квартиру из Сингапура в Японию. Решение было принято на фоне роста напряженности в Северо-Восточной Азии. Lockheed Martin поставляет Японии комплексы ПРО Patriot PAC-3 и самолеты F-35. Штаб-квартира будет отвечать также за деятельность корпорации в Южной Корее, на Тайване и других рынках.

Американская L3Harris Technologies ведет переговоры с Минобороны Японии по ряду направлений. В стране зарегистрирована ее дочерняя структура. Французская Thales намерена увеличить число сотрудников в Японии. Компания вместе с Mitsubishi разрабатывает миноискатели.

Как пишет Nikkei Asia, существует риск, что приход иностранных игроков подорвет позиции японских компаний, которые с трудом сохраняют рентабельность.

О планах Токио по увеличению оборонного бюджета — в материале «Ъ» «Япония обойдется без НАТО».

Леонид Уварчев