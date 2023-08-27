Музей истории ГУЛАГа отменил показ фильма о сотруднике НКВД

В Музее истории ГУЛАГа был отменен показ фильмов «Капитан Волконогов бежал» и «За нас с вами». Показать их должны были в ночь на 27 августа в рамках акции «Ночь кино», причину отмены в музее официально прокомментировать не могут.

Фильм «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова о сотруднике НКВД, который пытается получить прощение у родных своих жертв, должны были показать в России впервые. Картина «За нас с вами» Андрея Смирнова, в которой рассказывается о периоде репрессий, ранее была только на стримингах.

Спустя пару часов после появления информации о показах их отменили; в афишах указывается, что «событие завершено», сообщает BFM.ru. «Никаких жалоб в музей не поступало. К сожалению, нам рассказать особо нечего. "Ночь кино" уже прошла, фильмы не были показаны, их не переносили»,— сообщили в музее изданию «Подъем». В столичном департаменте культуры ситуацию пока не комментировали.

В России официальный прокат «Капитана Волконогова» должен был стартовать в апреле 2022 года, в марте ленту сняли с графика релизов, ее продюсер Евгений Никишов заявил об отсутствии «прокатных перспектив».

Мария Федотова