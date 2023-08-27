На пляже рядом с Туапсе мужчина нанес 15 ударов ножом знакомой из ревности

На пляже одного из санаториев в краснодарском поселке Сосновый вечером 25 августа 25-летний житель Туапсе нанес приехавшей из Салехарда 35-летней знакомой 15 ударов ножом из ревности. Женщина выжила. Напавшего на нее мужчину задержали полицейские.

Как сообщила 27 августа пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ, мужчина «не смог довести свой противоправный умысел до конца», поскольку ему помешали несколько отдыхающих на пляже людей.

По факту нападения возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Максимальное наказание по ч. 1 ст. 105 — 15 лет лишения свободы. Следствие намерено выйти в суд с ходатайством об аресте задержанного.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону