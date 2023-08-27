Турист из Краснодара сорвался с высоты 5 км и погиб при восхождении на Эльбрус

При восхождении на Эльбрус турист из Краснодара сорвался с горы и погиб, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. Со склона его тело эвакуировали не вертолете и передали правоохранительным органам.

«В 08:00 27 августа поступила информация о том, что на горе Эльбрус турист из Краснодара на высоте 5 тыс. м сорвался с горы и получил травмы, не совместимые с жизнью. Мужчина был в составе группы, состоящей из 14 человек»,— говорится в сообщении регионального МЧС (цитата по ТАСС).

Работы по эвакуации тела погибшего завершили в 12:30. Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России на коммерческом вертолете доставили его в поселок Терскол. Там тело передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. В спасательных работах участвовали 24 человека и 3 единицы техники. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.