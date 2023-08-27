Трех морпехов США с разбившегося на севере Австралии вертолета госпитализировали

В результате крушения американского вертолета на севере Австралии, которое произошло утром сегодня, 27 августа, нескольких морских пехотинцев удалось спасти. По данным телеканала ABC, трое пострадавших госпитализированы, один из них в критическом состоянии. Всего на борту было 20 человек.

Как уточняет ABC, сотрудники службы санавиации Северной территории Австралии доставили в больницу города Дарвин трех пострадавших в результате крушения вертолета Boeing V-22 Osprey. Один из госпитализированных находится в критическом состоянии, двое других — в стабильном. Информация о погибших не уточняется.

Первые сообщения о крушении военного вертолета, на борту которого находились 20 морских пехотинцев вооруженных сил США, поступили в экстренные службы в 9:43 по местному времени (02:43 мск). Вертолет потерпел крушение у берегов острова Мелвилл, расположенного на севере континента, в 60 км от побережья Дарвина.

Вертолет принимал участие в международных военных учениях Predator's Run на острове Тиви у берегов Северной территории Австралии. Всего в учениях задействованы около 2,5 тыс. военнослужащих из США, Австралии, Филиппин, Восточного Тимора и Индонезии.