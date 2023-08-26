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Коммерсантъ FM
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Задержан 17-летний водитель электросамоката, сбивший 5-летнего ребенка в Москве

Полиция задержала водителя электросамоката, который сбил пятилетнего ребенка в Москве. Им оказался 17-летний житель района Южное Бутово, сообщила прокуратура Москвы в Telegram.

Мальчик был сбит на тротуаре на улице Кадырова, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве. Ребенок был госпитализирован. Несовершеннолетний водитель электросамоката «доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства».

Отец ребенка рассказывал, что после наезда водитель электросамоката остановился, но спустя какое-то время скрылся с места аварии. Прокуратура публиковала видео инцидента с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что на самокате ехали два человека. После наезда на ребенка один из них спрыгнул, отошел в сторону, а потом подошел к ребенку. Водитель самоката попытался уехать, но его остановил один из прохожих.

Леонид Уварчев

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