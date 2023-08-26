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Коммерсантъ FM
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На юге Москвы мужчина на электросамокате сбил пятилетнего ребенка

Неизвестный молодой человек на электросамокате сбил пятилетнего ребенка в Южном Бутово в Москве. Ребенка госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По словам отца ребенка, которые приводит пресс-служба, после наезда молодой человек остановился, но спустя некоторое время скрылся с места аварии. Его личность устанавливается.

Ведомство опубликовало видео инцидента с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что на самокате ехали два человека. После наезда на ребенка один из них спрыгнул, отошел в сторону, а потом подошел к ребенку. Водитель самоката попытался уехать, но его остановил один из прохожих. Дальше запись прерывается.

Олеся Павленко

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