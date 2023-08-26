В Бейруте задержали россиянина по подозрению в шпионаже в пользу Израиля

В аэропорту Бейрута задержан гражданин России, подозреваемый в шпионаже в пользу Израиля. Вместе с ним задержана его жена, сообщила ливанская газета Al-Akhbar. Посольство РФ в Ливане сообщило «РИА Новости», что выясняет обстоятельства инцидента.

Вчера, 25 августа, и. о. главы управления общей безопасности Ливана Элияс аль-Байсари заявил о задержании двух человек. Они якобы входят в работающую на Израиль шпионскую сеть.

По данным газеты, задержанные — россиянин и его жена, чье гражданство не раскрывается. До задержания мужчина посетил южные пригороды Ливана. На допросе он якобы признал, что недавно «был завербован израильской разведкой и получил указания поехать в Ливан», получив карты мест и объектов движения «Хезболла». От него потребовали отправиться по этим адресам, осмотреть их и при возможности сфотографировать, пишет газета. Его супруга «призналась, что знала о его работе и помогала ему».

Их имена и другие детали не приводятся. Посольство РФ заявило, что работает над получением консульского доступа к задержанным. «Посольство в курсе сложившейся ситуации с задержанием российских граждан в Ливане и предпринимает необходимые шаги для выяснения подробных обстоятельств у ливанской стороны»,— заявили в российской дипмиссии.

Лаура Кеффер