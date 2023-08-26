Акции BlackBerry выросли почти на 18% после сообщений о предложении выкупа

Акции бывшего производителя смартфонов BlackBerry выросли на 18,06% по итогам торгов вчера, 25 августа, следует из биржевых данных, которые приводит платформа Investing. Стоимость одной акции достигла $5,23 по итогам основной сессии, на вечерних торгах — $5,3, прибавив еще 1,34%. Внимание на это обратил Forbes.

По итогам торгов 25 августа рыночная капитализация компании достигла $3,05 млрд, следует из данных платформы.

Стоимость ценных бумаг BlackBerry резко выросла после того, как Reuters со ссылкой на источник сообщило, что инвесткомпания Veritas Capital сделала предложение по выкупу BlackBerry. По информации агентства, BlackBerry также ведет переговоры с другими покупателями.

До 2016 года BlackBerry производила смартфоны с одноименным названием, в 2022 году компания прекратила их поддержку. Они были популярны в 2000-е годы, а затем их продажи упали из-за высокой конкуренции с другими смартфонами. Сейчас компания занимается разработкой программного обеспечения.

Олеся Павленко