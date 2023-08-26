Путин поздравил глав Абхазии и Южной Осетии с 15-летием независимости республик

Президент России Владимир Путин поздравил главу Южной Осетии Алана Гаглоева и президента Абхазии Аслана Бжанию с 15-й годовщиной признания независимости республик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Отстояв свою свободу в нелегкой борьбе, югоосетинский народ успешно развивает институты демократической государственности. Отношения между нашими странами вышли на уровень союзничества и интеграции»,— говорится в телеграмме, направленной господином Путиным господину Гаглоеву. Он отметил, что Россия уделяет повышенное внимание инфраструктурным проектам в Южной Осетии. Жителям республики президент России пожелал «мира, счастья и благополучия».

«Хотел бы подтвердить, что Российская Федерация будет и впредь оказывать всемерное содействие братскому абхазскому народу в обеспечении обороноспособности и безопасности, защите внешнеполитических интересов, а также в решении актуальных экономических и социальных задач»,— написал Владимир Путин в телеграмме Аслану Бжании. Он пожелал президенту Абхазии «крепкого здоровья и успехов», а гражданам республики — «мира, благополучия и процветания». Российский президент отметил, что страна «добилась больших успехов в построении демократической государственности и самостоятельной национальной экономики».

Господин Гаглоев ранее заявил, что жители его республики ощущают себя «частью российского цивилизационного пространства». Господин Бжания вчера, 25 августа, сказал, что Абхазия будет помнить о роли РФ в обретении независимости. Главы обеих республик в этот день встретились с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым.

Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии 15 лет назад, 26 августа 2008 года, когда президентом РФ был господин Медведев. Он считает, что признание независимости республик обеспечило мир на Кавказе. Он допускает присоединение республик к России.

О событиях 2008 года — в материале Ивана Сухова «Пятнадцать лет назад, до войны».

Виктория Колганова