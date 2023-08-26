Гаглоев: Южная Осетия ощущает себя частью российского цивилизационного пространства

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что жители его республики ощущают себя «частью российского цивилизационного пространства». По его словам, Цхинвал не отказывался от стремления быть вместе с Россией.

«Жители Южной Осетии всегда себя ощущали частью российского цивилизационного пространства. <...> Даже с учетом тех репрессий, которые проводились во внутренних районах Грузии и на территории республики, народ Южной Осетии никогда не отказывался от своего исторического выбора, исторического стремления быть вместе с Россией и быть частью Русского мира»,— сказал господин Гаглоев ТАСС.

Господин Гаглоев отметил, что Осетия вошла в состав Российской империи в 1774 года и с тех пор южную часть «очень много раз пытались оторвать». «Это было и в 1918-м, в 1920-х годах, в 1990-х в ходе известных событий. Но народ Южной Осетии реагировал на такие решения однозначно»,— добавил он.

Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии 15 лет назад, 26 августа 2008 года, после войны с Грузией. Независимость республик признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия, Нагорно-Карабахская Республика и Приднестровье. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ранее допустил присоединение Южной Осетии и Абхазии к России, «если на то возникнут веские причины».

Леонид Уварчев