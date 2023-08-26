Венедиктов приостановил рассмотрение иска к Пригожину до выяснения его судьбы

Журналист и бывший главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом) решил обратиться в суд с просьбой приостановить рассмотрение его жалобы против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожин. Рассмотрение приостановят до того, как смерть господина Пригожина в крушении частного бизнес-джета в Тверской области будет подтверждена.

«Я принял решение обратиться в суд с просьбой приостановить рассмотрение моей жалобы против Евгения Пригожина до окончательного выяснения ситуации — жив он или погиб»,— написал господин Венедиктов в своем Telegram.

В 2020 году в эфире «Эха Москвы» Алексей Венедиктов назвал Евгения Пригожина владельцем ЧВК «Вагнер». В ответ господин Пригожин подал иск о защите чести и достоинства. В августе 2022 года суд признал заявление о связи бизнесмена с ЧВК недостоверным, но отклонил требование к господину Венедиктову опровергнуть свои слова.

В сентябре 2022 года Евгений Пригожин признал, что еще в 2014 году создал ЧВК «Вагнер». Из-за этого Алексей Венедиктов обратился в суд для пересмотра решения по «вновь открывшимся обстоятельствам». Суд отказал ему в пересмотре дела.

Бизнес-джет Евгения Пригожина Embraer Legace 600 разбился 23 августа, все 10 человек в самолете погибли. В Росавиации сообщали, что в списках пассажиров значились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир частной военной компании Дмитрий Уткин. Останки погибших находятся на судебно-медицинской экспертизе, официально смерть еще не подтверждена.

Подробнее об авиакатастрофе — в материале «Ъ» «''Вагнер'' потерпел небоевое поражение».

Олеся Павленко