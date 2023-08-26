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Коммерсантъ FM
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Crew Dragon стартовал к МКС с россиянином в составе экипажа

Ракета с кораблем Crew Dragon, в экипаж которого входит в том числе космонавт Константин Борисов, стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома в США. Трансляция ведется на YouTube-канале NASA. В состав экипажа также входят женщина-астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава.

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса космического центра имени Кеннеди во Флориде. Примерно через 12 минут корабль отделился от второй ступени ракеты-носителя и начал полет к МКС. Первая многоразовая ступень после отделения от носителя совершила управляемую вертикальную посадку на площадку на космодроме на мысе Канаверал.

Crew Dragon должен будет состыковаться с МКС завтра, 27 августа. В общей сложности экипаж проведет на станции полгода.

«Роскосмос» и NASA в июле 2022 года подписали соглашение о перекрестных полетах в 2022–2024 годах. В рамках программы в сентябре прошлого года на МКС прибыл астронавт NASA Франциско Рубио. В октябре в составе миссии Crew Dragon-5 прибыла россиянка Анна Кикина. В марте 2023-го перекрестные полеты России и США на МКС были расширены на одну миссию.

Лаура Кеффер

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