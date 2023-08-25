Глава ВТБ Андрей Костин избран председателем совета директоров ОСК

Глава ВТБ Андрей Костин избран председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации, сообщили в компании. Такое единогласное решение 25 августа принял совет директоров ОСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Костин сменил на посту ОСК экс-губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Ранее бывший зампред правления банка Андрей Пучков был назначен новым гендиректором ОСК. В начале августа правительство решило передать ОСК в доверительное управление ВТБ на пять лет.

10 августа Президент РФ Владимир Путин провел встречу с господином Костиным. Тогда глава государства сообщил, что ВТБ получит госпакет акций. Вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что ожидает от финансовой организации эффективного управления и выполнения государственного заказа.

Подробнее о новых кадровых назначениях в банке и Объединенной судостроительной корпорации читайте в материале «ВТБ тасует кадры».

Андрей Кучеров

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