FT: работа ЧВК «Вагнер» в Африке оказалась под угрозой из-за гибели Пригожина

Британская газета Financial Times (FT) сообщила, что деятельность ЧВК «Вагнер» в Африке может быть прекращена после гибели основателя компании Евгения Пригожина. Сейчас, по информации издания, «бизнес-империя» господина Пригожина на Африканском континенте находится «в подвешенном состоянии».

«Африка вся пойдет к черту. Они ему больше не позволят делать никаких операций, и никто их не возьмет на себя, потому что для этого нужен Женя. Он был единственным, кто был достаточно сумасшедшим, чтобы заставить все это работать»,— рассказал FT давний знакомый Евгения Пригожина, осведомленный о работе ЧВК «Вагнер» в Африке.

Собеседник FT рассказал, что господин Пригожин в последние годы активно взаимодействовал с целым рядом правительств африканских государств. В качестве примера издание приводит Ливию, Мали и Центральноафриканскую республику (ЦАР). Бывший сотрудник ЦРУ, аналитик Кэмерон Хадсон сообщил, что работавшие с «Вагнером» государства зачастую разрывали связи с западными и африканскими союзниками. В связи с этим, как пояснил господин Хадсон, «Вагнер» оставался для этих стран «последней надеждой».

Как отмечают британские журналисты, незадолго до своей гибели Евгений Пригожин планировал разместить в ЦАР небольшой контингент ЧВК «Вагнер» из числа бойцов, не захотевших передислоцироваться в Белоруссию. «Российские власти позволили ему взять с собой в Африку столько людей, сколько он хотел. Около 1 тыс. так и сделали, а 500 бойцов уже разместились в ЦАР»,— сказал источник.

Бизнесджет Евгения Пригожина Embraer Legace 600 разбился 23 августа. В Росавиации сообщали, что среди десяти человек, находившихся на борту, значились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир частной военной компании Дмитрий Уткин. МЧС сообщило, что все пассажиры погибли. Останки погибших находятся на судебно-медицинской экспертизе.

Владимир Путин прокомментировал крушение самолета 24 августа. Он заявил, что, если первичные данные верны, погибли сотрудники ЧВК «Вагнер», которые «внесли существенный вклад в спецоперацию», и выразил соболезнования родным и близким погибших. Господин Путин призвал дождаться результатов расследования Следственного комитета РФ. Президент РФ также упомянул о работе Евгения Пригожина в Африке, отметив, что эта работа велась «на благо страны»: «Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране, и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Только вчера он, насколько мне стало известно, вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами».

В феврале FT со ссылкой на источники сообщала, что подконтрольные Евгению Пригожину компании, которые находятся под санкциями США, Великобритании и ЕС, заработали за последние годы более $250 млн на бизнесе в странах Африки и Ближнего Востока.

Александр Кислов