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Коммерсантъ FM
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Путин подписал указ о приведении к присяге добровольцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о приведении к присяге добровольцев и бойцов территориальной обороны, а также работников охранных госпредприятий в присоединенных регионах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, присягу обязаны принимать участники добровольческих формирований и другие лица, содействующие российской армии в выполнении ее задач в зоне проведения специальной военной операции.

Глава государства также утвердил текст присяги: «Я торжественно присягаю на верность Российской Федерации, обязуюсь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять приказы командиров и начальников, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности. Клянусь быть преданным Российской Федерации, мужественно защищать ее независимость и конституционный строй».

К присяге не будут приводится те, кто уже приносил военную присягу в РФ или в СССР. В тексте воинской присяги в РФ есть слова о выполнении требований «воинских уставов» и защите «народа и Отечества».

Формирование добровольческих подразделений началось в российских регионах в первой половине 2022 года. С начала спецоперации в России создано более 40 добровольческих подразделений. 21 ноября 2022 года Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, которые участвуют в военной операции на Украине.

Лусине Баласян

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