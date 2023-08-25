Главу Ижевска изберут на официально утвержденной сессии гордумы 5 сентября

В столице Удмуртии 5 сентября пройдет внеочередная двадцать седьмая сессия гордумы, где изберут нового главу города. Соответствующее постановление, подписанное председателем муниципального парламента Ижевска Фаритом Губаевым, опубликовано на сайте администрации.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
Напомним, должность главы города стала вакантной в конце мая, когда Олег Бекмеметьев, занимавший ее 4,5 года, объявил об уходе по собственному желанию. Позднее его задержали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и помещен под домашний арест. Претендентами на кресло главы Ижевска стали и.о. заместителя главы администрации города по социальной политике Дмитрий Чистяков и председатель общественной палаты Ижевска, главный редактор журнала «Деловая репутация» Александр Бадица. Именно они набрали максимальное количество баллов на конкурсе.