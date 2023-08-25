Главу Ижевска изберут на официально утвержденной сессии гордумы 5 сентября

В столице Удмуртии 5 сентября пройдет внеочередная двадцать седьмая сессия гордумы, где изберут нового главу города. Соответствующее постановление, подписанное председателем муниципального парламента Ижевска Фаритом Губаевым, опубликовано на сайте администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Напомним, должность главы города стала вакантной в конце мая, когда Олег Бекмеметьев, занимавший ее 4,5 года, объявил об уходе по собственному желанию. Позднее его задержали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и помещен под домашний арест. Претендентами на кресло главы Ижевска стали и.о. заместителя главы администрации города по социальной политике Дмитрий Чистяков и председатель общественной палаты Ижевска, главный редактор журнала «Деловая репутация» Александр Бадица. Именно они набрали максимальное количество баллов на конкурсе.