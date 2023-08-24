Дмитрий Чистяков и Александр Бадица продолжат борьбу за пост главы Ижевска

Борьбу за кресло главы Ижевска продолжат и.о. заместителя главы администрации города по социальной политике Дмитрий Чистяков и председатель общественной палаты Ижевска, главный редактор журнала «Деловая репутация» Александр Бадица. Такое решение озвучили по итогам работы конкурсной комиссии 24 августа, сообщает корреспондент «Ъ-Удмуртия». Они набрали соответственно 568 и 490 баллов.

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Всего на конкурс заявились 20 человек, один из них впоследствии от участия отказался. Оставшиеся 19 кандидатов представили конкурсной комиссии свои программы действий. Защита проходила с 9:30 до 18:00.

Дмитрию Чистякову и Александру Бадице предстоит выступить со своими программами развития на сессии городской думы 5 сентября. Депутаты тайным голосование выберут нового главу Ижевска.

Дмитрию Чистякову 51 год. Он родился в Ижевске. Окончил Академию права «ТИСБИ» по специальности «Юриспруденция» и РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление». До 2003 года работал в Удмуртском республиканском управлении инкассации, затем на руководящих должностях в федеральных банках. В 2015 году был избран депутатом гордумы Ижевска, а в 2017-м стал заместителем главы администрации по социальной политике.

Александру Бадице 47 лет. Журнал «Деловая репутация» он возглавляет с 2016 года, до этого работал в различных СМИ Удмуртии. Председателем общественной палаты Ижевска он был избран в декабре 2021 года, в предыдущем составе был заместителем председателя.

Распределение участников конкурса по баллам:

Дмитрий Чистяков — 568

Александр Бадица — 490

Артем Селезнев — 359

Юлия Камашева — 311

Кирилл Смирнов — 290

Елена Беляева — 285

Айдар Шайбаков — 251

Александр Новожилов-Лю — 239

Лариса Трефилова — 220

Владимир Ульянов — 217

Валерий Швецов — 212

Сергей Романов — 203

Сергей Андреев — 181

Анатолий Мешков — 180

Сергей Шишкин — 165

Артем Астраханцев — 116

Олег Овчинников — 115

Руслан Алексеев — 108

Рустам Зайнуллин — 86

Напомним, должность главы города стала вакантной в конце мая, когда Олег Бекмеметьев, занимавший ее 4,5 года, объявил об уходе по собственному желанию. Позднее он был задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и помещен под домашний арест.

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