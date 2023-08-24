Дмитрий Чистяков и Александр Бадица продолжат борьбу за пост главы Ижевска

Борьбу за кресло главы Ижевска продолжат и.о. заместителя главы администрации города по социальной политике Дмитрий Чистяков и председатель общественной палаты Ижевска, главный редактор журнала «Деловая репутация» Александр Бадица. Такое решение озвучили по итогам работы конкурсной комиссии 24 августа, сообщает корреспондент «Ъ-Удмуртия». Они набрали соответственно 568 и 490 баллов.
Всего на конкурс заявились 20 человек, один из них впоследствии от участия отказался. Оставшиеся 19 кандидатов представили конкурсной комиссии свои программы действий. Защита проходила с 9:30 до 18:00.
Дмитрию Чистякову и Александру Бадице предстоит выступить со своими программами развития на сессии городской думы 5 сентября. Депутаты тайным голосование выберут нового главу Ижевска.
Дмитрию Чистякову 51 год. Он родился в Ижевске. Окончил Академию права «ТИСБИ» по специальности «Юриспруденция» и РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление». До 2003 года работал в Удмуртском республиканском управлении инкассации, затем на руководящих должностях в федеральных банках. В 2015 году был избран депутатом гордумы Ижевска, а в 2017-м стал заместителем главы администрации по социальной политике.
Александру Бадице 47 лет. Журнал «Деловая репутация» он возглавляет с 2016 года, до этого работал в различных СМИ Удмуртии. Председателем общественной палаты Ижевска он был избран в декабре 2021 года, в предыдущем составе был заместителем председателя.
Распределение участников конкурса по баллам:
Дмитрий Чистяков — 568
Александр Бадица — 490
Артем Селезнев — 359
Юлия Камашева — 311
Кирилл Смирнов — 290
Елена Беляева — 285
Айдар Шайбаков — 251
Александр Новожилов-Лю — 239
Лариса Трефилова — 220
Владимир Ульянов — 217
Валерий Швецов — 212
Сергей Романов — 203
Сергей Андреев — 181
Анатолий Мешков — 180
Сергей Шишкин — 165
Артем Астраханцев — 116
Олег Овчинников — 115
Руслан Алексеев — 108
Рустам Зайнуллин — 86
Напомним, должность главы города стала вакантной в конце мая, когда Олег Бекмеметьев, занимавший ее 4,5 года, объявил об уходе по собственному желанию. Позднее он был задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и помещен под домашний арест.
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