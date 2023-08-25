Пескову неизвестно будущее группы «Вагнера»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналиста о будущем ЧВК «Вагнер» после смерти ее основателя Евгения Пригожин заявил, что «такой структуры не существует де-юре». По его словам, существует только группа «Вагнер», «которая внесла большой вклад в СВО и освобождение ряда районов Донецкой республики».

«Геройство этих людей не будет забыто. Что касается будущего, я ничего сказать не могу, я не знаю»,— заявил пресс-секретарь во время пресс-кола с журналистами.

Журналисты спросили Дмитрия Пескова, продолжится ли финансирование ЧВК «Вагнер». «Не было никакого государственного финансирования»,— ответил господин Песков. «О чем же тогда говорил Владимир Путин?»,— уточнил журналист, имея в виду слова президента о 86,3 млрд руб., выплаченных ЧВК с мая 2022 года по май 2023 года. «Это никак не связано с нахождением в Белоруссии. Здесь можно обратиться и к белорусским властям, но здесь у меня никакой информации для вас сейчас нет»,— поправился пресс-секретарь. После вооруженного мятежа Евгения Пригожина в июне часть бойцов ЧВК «Вагнер» по соглашению с Кремлем уехала в Белоруссию.

На вопрос журналиста о «рассмотрении Андрея Трошева в качестве преемника (главы ЧВК — ''Ъ'') Евгения Пригожина» ответил так: «Это не к нам вопрос. Кем он должен рассматриваться? Его кто-то должен назначить по-вашему?».

Андрей Трошев — участник Афганской и второй чеченской войн, военной операции России в Сирии, был высокопоставленным командиром «Вагнера». В конце июня он не поддержал вооруженный мятеж Евгения Пригожина и подписал контракт с Минобороны. Господин Трошев также являлся председателем Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов», которая помогала ветеранам «Вагнера».

Самолет Embraer Legacy 600, принадлежащий структурам ЧВК «Вагнер», разбился 23 августа в Тверской области. По данным Росавиации, на борту находились десять человек, в том числе основатели ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. В МЧС России сообщили, что в результате авиакатастрофы все находившиеся на борту люди погибли. Останки погибших должны были доставить в морг Твери для опознания. После крушения самолета СКР возбудил дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Полина Мотызлевская